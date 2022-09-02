سعر اليورو اليوم الجمعة 2-9-2022 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 2-9-2022، استقرارًا نسبيا، وسجل 19.16 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالسوق مقابل الجنيه، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لأسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لماكينات الصراف الآلي «ATM»، في فروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه، عند 19.08 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 19.01 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، نفس مستواه الأخير، عند 19.05 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو نفس مستوياته أمام الجنيه المصري، عند 19.06 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.17 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو نفس مستويات الأخيرة أمام الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، 19.19 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

مازال سعر اليورو اليوم محافظًا على استقراره في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.13 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري، إلى 19.17 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 18.99 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي نفس مستواه الأخير، عند 19.24 جنيه للشراء، و 19.38 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، إلى 19.47 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري حافظ سعر اليورو اليوم على نفس مستوياته الأخيرة أمام الجنيه المصري، عند 19.06 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.