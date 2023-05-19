سعر اليورو اليوم الجمعة 19-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك عدم تحرك سعر

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الجمعة 19-5-2023 ، مقابل العملة المصرية، وجاء متوسط سعر عملة الاتحاد الأوروبي وفقاً لما ورد بموقع البنك المركزي المصري 33.33 جنيه للشراء، مقابل 33.45 للبيع، ومن خلال التقرير التالي ينشر موقع جريدة «المال» عرض لسعري الشراء والبيع لعملة أوروبا الموحدة بناء على أخر تحديث لمواقع البنوك المحلية والأجنبية على شبكة الانترنت.

جاء بموقع بنك الكويت الوطني سعر اليورو اليوم، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.27 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة فى البنك الأهلى المصرى

وطبقاً لموقع البنك الأهلى المصرى فقد بلغ سعر اليورو : 33.24 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

سعرعملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

وقال موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الإنترنت إن سعراليورو بلغ: 33.26 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وطرح سعر اليورو في بنك البركة بقيمة: 33.41 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر

سعر اليورو في بنك مصر

في بنك القاهرة: بـ 33.27 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

وعرض الموقع الألكتروني لبنك مصر سعر اليورو بقيمة: 33.16 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

سعر عملة التحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وقُدر سعر اليورو في المصرف المتحد بقيمة: عند 33.18 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

وتوقف سعر اليورو في بنك سايب عند: 33.35 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وثبت سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر عند : 33.28 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودى بموقع البنك الأهلي الكويتي – مصر على شبكة الانترنت إلى: 33.37 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وجاء سعراليورو في بنك الاستثمار العربي بقيمة: 33.35 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر

اليوم فى بنك قناة السويس: 33.27 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

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