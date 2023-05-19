سعر اليورو اليوم الجمعة 19-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك عدم تحرك سعر
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني
جاء بموقع بنك الكويت الوطني سعر اليورو اليوم، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.27 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة فى البنك الأهلى المصرى
وطبقاً لموقع البنك الأهلى المصرى فقد بلغ سعر اليورو : 33.24 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.
سعرعملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي
وقال موقع البنك التجاري الدولي على شبكة الإنترنت إن سعراليورو بلغ: 33.26 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
وطرح سعر اليورو في بنك البركة بقيمة: 33.41 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
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سعر اليورو في بنك مصر
وعرض الموقع الألكتروني لبنك مصر سعر اليورو بقيمة: 33.16 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.
سعر عملة التحاد الأوروبي في المصرف المتحد
وقُدر سعر اليورو في المصرف المتحد بقيمة: عند 33.18 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
وتوقف سعر اليورو في بنك سايب عند: 33.35 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر
وثبت سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول مصر عند : 33.28 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر الريال السعودى بموقع البنك الأهلي الكويتي – مصر على شبكة الانترنت إلى: 33.37 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
وجاء سعراليورو في بنك الاستثمار العربي بقيمة: 33.35 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
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