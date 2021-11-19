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سعر اليورو اليوم الجمعة 19-11-2021 في مصر

بنك مصر يقدم السعر عند مستوى 17.72
‫محمود الصباغ‬‎ 10:45 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21 10:45 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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اظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 19-11- 2021 في بداية التداولات، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب الرصد اليومي الذي تجريه جريدة “المال” خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.799 جنيه للشراء، و17.916 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

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سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك، عند مستوى 17.72 جنيه للشراء، و17.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات أمس استقرت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، إلى 17.72 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري في شركة مصر للصرافة، فقد جاء عند 17.72 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

داخل شاشات التداول اللحظية وصل سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري سعرها أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.91 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 17.88 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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