سعر اليورو اليوم الجمعة 18-12-2020 في البنوك المصرية

زاد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي 12 قرشًا، ليحقق مستوى 19.12 جنيه للشراء،

استقر سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، على مستويات أمس الخميس، على خلفية عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. لتتراوح مستويات بيع اليورو في السوق المصرية بين 19.08 و19.22 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وصعد اليورو الأوروبي فى بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي، محققًا مكاسب جديدة تصل إلى 5 قروش على مستوى الشراء، و4 قروش على مستوى البيع مقابل الجنيه، ليصل إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.26 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

صعد اليورو مقابل نظيره الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، ليصل إلى 19.07 جنيه للشراء، و19.13 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

زاد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي 12 قرشًا، ليسجل 19.12 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي

بينما بلغ اليورو مكاسب جديدة مقابل الجنيه المصري أكثر من 5 قروش في البنك العربي الأفريقي، ليصل إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.27 جنيه.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

زاد سعر العملة الأوروبية 12 قرشًا داخل أكبر مصرف خاص في السوق المصرية البنك التجاري الدولي، عند 19.09 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تداول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية 19.07 جنيه للشراء، و19.28 للبيع.

أعلى قيمة لليورو الأوروبي في البنوك

يقدم بنك البركة أعلى سعر بيع اليورو الأوروبي في القطاع المصرفي ليصل إلى 19.34 جنيه.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ارتفع سعر صرف داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصري مقابل الجنيه المصري، عند 18.04 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

أقل سعر لشراء اليورو في مصر

بينما يقدم بنك الاستثمار العربي أقل سعر لشراء اليورو في مصر، ليكون البنك الوحيد دون 18.99 جنيه.