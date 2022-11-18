سعر اليورو اليوم الجمعة 18-11-2022 مقابل الجنيه.. 25.33 جنيه للبيع

حقق سعر اليورو اليوم الجمعة 18-11-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا، نظرًا لبدء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد موجة من الصعود والهبوط حققها طوال تعاملات الأسبوع الماضي، وحتى ختام تعاملات مساء الخميس، كانت عملة أوروبا قد فقدت 20 قرشًا في سعريّ الشراء والبيع حسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، الذي بلغ 25.24 جنيه للشراء، و25.33 للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقرير أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 25.30 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.16 جنيه للشراء، 25.46 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 25.32 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 25.16 جنيه للشراء، 25.46 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 25.19 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.20 جنيه للشراء، 25.52 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 25.17 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 25.23 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 25.19 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 25.25 جنيه للشراء، 25.52 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 25.30 جنيه للشراء، 25.51 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.36 جنيه للشراء، 25.48 للبيع.