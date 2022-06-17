سعر اليورو اليوم الجمعة 17-6-2022 في مصر

أظهرت أحدث التداولات الصباحية في البنوك استقرار سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، أمام الجنيه المصري، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو، مقابل الجنيه 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.44 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبينت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري داخل أكبر البنوك الحكومية داخل السوق عند 19.47 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت شاشات التداولات استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.45 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

واستقر سعر صرف اليورو على في تعاملاته المسائية مقابل الجنيه المصري عند 19.47 جنيه للشراء، و19.69جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهرت شاشات التداولات حفاظ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، عند 19.42 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري 19.47 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهرت التعاملات الصباحية حفاظ سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.47جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.