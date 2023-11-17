سعر اليورو اليوم الجمعة 17-11-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية استقرار سعر اليوم الجمعة 17-11-2023 ، في بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، على نفس مستويات أمس الخميس، نتيحة للعطلة الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في القطاع المصرفي 33.43 جنيه للشراء، 33.55 جنيه للبيع، كما ورد بالبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وتقدم البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو من خلال جولة بين المواقع الإلكترونية داخل بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

وصل سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية لمصر داخل فروع بنك البركة، 33.41 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بنك أبوظبي التجاري، 33.41 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر في بنك مصر إلى 33.30 جنيه للشراء، و33.56 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي لبنك كريدي أجريكول مصر، 33.41 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني البنك الأهلي المصري، 33.30 جنيه للشراء، و33.56 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك سايب

عرض بنك سايب سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 33.41 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الرسمي ببنك الإسكندرية ، 33.41 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس، 33.41 جنيه للشراء، 33.59 للبيع.

سعر عملة أوربا الموحدة في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك القاهرة إلى 33.41 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية عند 33.30 جنيه للشراء، و 33.50 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

بلغ سعر اليوم أمام العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لميد بنك، 33.49 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.