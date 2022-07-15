سعر اليورو اليوم الجمعة 15-7-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ، وذلك بحسب تقرير المال الصباحي الذي تقدمه بشكل يومي؛ ليأتي سعر شراء اليورو بقيمة 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

وحافظ سعر اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.48 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية حفاظ سعر صرف اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.26 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

واستقر سعر شراء وبيع اليورو على تعاملاته الصباحية مقابل الجنيه المصري عند 19.33 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، عند 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأستقر سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.