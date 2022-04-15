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سعر اليورو اليوم الجمعة 15-4-2022 في مصر

بنك مصر يعرض السعر عند 19.83 جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 9:23 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 9:23 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

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استقر  سعر اليورو اليوم  الجمعة 15 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، مقارنة بتعاملات أمس الخميس الماضي، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.903 جنيه للشراء، و20.017 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

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سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت التعاملات الصباحية وصول العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

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سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

استقر سعر وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

ووصلت مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.81 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

أظهرت شاشات وصول سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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