سعر اليورو اليوم الجمعة 15-12-2023 مقابل الجنيه المصري

أأظهر الموقع الإلكتروني للبنوك العاملة في السوق الرسمية استقرار سعر اليوم الجمعة 15-12-2023 أمام العملة المحلية لمصر على نفس المستويات المعلنة في السوق المحلية أمس الخميس على شاشات التداولات اللحظية، ليعرض البنك المركزي المصري سعر عملة أوروبا الموحدة عند 33.69 جنيه للشراء، و33.81 للبيع، بحسب اخر تحديث له بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، ويعرض الموقع الإلكتروني لجريدة «المال» سعر العملة الأوروبية داخل أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عند مستوى:

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المتحد إلى 33.37 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعرالعملة الأوروبية في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك سايب مستوى 33.54 جنيه للشراء، و33.86 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

جاء سعر اليورو أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر عند مستوى 33.43 جنيه للشراء، و33.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك أبو ظبي التجاري إلى مستوى 33.54 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

جاء سعر اليورو أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الكويت الوطني عند 33.54 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك بلوم مصر

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك بلوم مصر مستوى 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

استقر سعر اليورو أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المصري الخليجي عند 33.53 جنيه للشراء، و33.86 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر اليورو أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قطر الوطني الأهلي عند 33.54 جنيه للشراء، و33.83 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكندرية إلى 33.54 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف العربي الدولي مستوى 33.56 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي للبنك التجاري الدولي عند 33.54 جنيه للشراء، و33.86 للبيع.