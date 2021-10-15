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سعر اليورو اليوم الجمعة 15-10-2021 في مصر

مستقرًا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21 9:00 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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حافظت مستويات سعر اليورو اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.165 جنيه للشراء، و18.285 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر اليورو في بنك مصر

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.03 جنيه للشراء، و18.21 للبيع.

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سعر اليورو في شركات الصرافة

وعلى الجانب الأخر، أظهر مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة خلال التعاملات بشبكة فروعها 18.03 جنيه للشراء، و18.21 للبيع.

عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تداولت مستويات سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري عند 18.02 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهر التقرير اليومي “للمال” أن بنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

تمنح شبكة فروع البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري جاء اليورو عند 18.08 جنيه للشراء، و18.28 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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