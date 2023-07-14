سعر اليورو اليوم الجمعة 14-7-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التحديثات الأخيرة على أسعار العملات الأجنبية، استقرار سعر اليوم الجمعة 14-7-2023 ، أمام الجنيه المصري نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط صرف عملة أوروبا الموحدة 34.46 جنيه للشراء، 34.57 للبيع، بحسب تحديث البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، ويرصد موقع جريدة «المال»، خلال التقرير التالي، أسعار عملة الاتحاد الأوروبي في آخر تحديث لها داخل السوق

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري ببنك القاهرة عند مستويات 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.50 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك البركة

عرض بنك البركة سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.50 للبيع.

سعر اليورو في أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل بنك أبو ظبي التجاري مستوى 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.50 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو، أمام الجنيه المصري في اخر تحديث له بميد بنك إلى 34.28 جنيه للشراء، مقابل 34.65 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك سايب

سجل سعر ، أمام الجنيه المصري، داخل فروع بنك SAIB مستويات 34.33 جنيه للشراء، مقابل 34.58 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

فيما بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل المصرف العربي الدولي 34.37 جنيه للشراء، مقابل 34.48 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعرضت فروع البنك الأهلي المصري سعر اليورو على نفس أسعار أمس الخميس عند 34.22 جنيه للشراء، مقابل 34.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

كما استقر سعر اليورو على موقع البنك الأهلي الكويتي بنفس أسعار أمس عند 34.58 جنيه للشراء، مقابل 35.26 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل بنك الاستثمار العربي إلى 33.97 جنيه للشراء، مقابل 34.50 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليوم بالموقع الإلكتروني لبنك مصر أمام عملة مصر المحلية 34.22 جنيه للشراء، مقابل 34.42 للبيع.