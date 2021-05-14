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سعر اليورو اليوم الجمعة 14-5-2021 في مصر

بنك مصر يعرض اليورو عند سعر 18.81 جنيه للشراء
الحسينى حسن 9:27 ص, الجمعة, 14 مايو 21 9:27 ص, الجمعة, 14 مايو 21

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استقر سعر صرف اليورو فى مصر اليوم الجمعة 14-5-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نتيجة إلى عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تستأنف البنوك العاملة في مصر، عملها صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021، بحسب بيان من البنك المركزي.

أعلى وأدنى سعر للعملة الأوروبية في السوق المصرية

سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي، عند 18.97 جنيه للشراء، في حين عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.80 جنيه للشراء.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قام البنك الأهلي المصري، بعرض سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه، عند 18.85 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت العملة الأوروبية في بنك مصر، سعر 18.81 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

وتداول البنك العربي الأفريقي، العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك بلوم

وعرض بنك بلوم، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.95 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري، مستوى 18.95 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عرض بنك قناة السويس ، سعر العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه، عند 18.93 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه، لدى بنك الكويت الوطني، عند 18.94 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.

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بقلم الحسينى حسن

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