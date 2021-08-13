سعر اليورو اليوم الجمعة 13-8-2021 في البنوك المصرية

اليورو يحافظ على استقراره نتيجة العطلة الرسمية اليوم

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021، حالة من الاستقرار مقابل نظيره الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية. وبحسب الرصد سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.340 جنيه للشراء، و18.456 للبيع داخل البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بداية التعاملات جاء سعر صرف العملة الأوروبية اليورو داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول مقابل الجنيه، عند 18.31 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما جاء أحدث المؤشرات شاشات التداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.31 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وفيما يخص سعريْ شراء وبيع اليورو بشبكة فروع شركة مصر للصرافة جاء عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

من ناحية أخرى وصل سعر صرف الجنيه أمام اليورو الأوروبي إلى 18.595 جنيه للشراء، و18.713 جنيه للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما يستعرض بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند أدنى مستوى له في السوق المحلية عند 18.29 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

حققت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعرض رصد بوابة “المال” وصول سعر اليورو أمام الجنيه ببنك قناة السويس إلى 18.33 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.