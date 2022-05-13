سعر اليورو اليوم الجمعة 13-5-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية حفاظ سعر اليورو اليوم الجمعة 13مايو 2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، مقابل الجنيه، نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليصل السعر إلى 19.52 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

واستقر سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه، إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر صرف اليورو داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، أمام الجنيه المصري، عند 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.49 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهرت اخر التحديثات وصول سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.51 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري عند 19.33 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وبلغ مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.