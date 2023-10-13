سعر اليورو اليوم الجمعة 13-10-2023 أمام الجنيه

عرضت مواقع البنوك الإلكترونية سعر اليوم الجمعة 13-10-2023، أمام الجنيه المصري على نفس مستوياته المعلنة أمس الخميس، نتيجة للعطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة 32.74 جنيه للشراء، و32.85 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المال في تقرير التالي اخر التعاملات على وحدة النقد الأوروبية في مصر، والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية استقرار سعر اليورو اليوم بنك مصر أمام الجنيه المصري عند 32.51 جنيه للشراء، و32.82 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري على موقع البنك التجاري الدولي الإلكترونية 32.74 جنيه للشراء، و32.91 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر أمام نظيره المصري على منصة بنك التنمية الصناعية الرسمية الإلكترونية 32.54 جنيه للشراء، و32.93 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي- مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.74 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أبقى البنك المصري الخليجي على مستوى شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 32.80 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك قطر الوطني الأهلي

كما حافظ سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 32.61 جنيه للشراء، و32.92 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سجل سعر اليورو أمام نظيره المصري بموقع ميد بنك أمام الجنيه المصري عند 32.74 جنيه للشراء، و32.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

عرضت الشركة المصرفية العربية الدولي سعر اليورو أمام نظيره المصري عند مستوى 32.75 جنيه للشراء، و32.93 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات أمس سجل سعر أمام الجنيه المصري بموقع البنك الأهلي المصري الإلكتروني 32.64 جنيه للشراء، و32.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

في ختام تقرير المال سجل سعر اليورو أمام نظيره المصري ببنك كريدي أجريكول 32.74 جنيه للشراء، و32.92 للبيع.