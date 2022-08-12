سعر اليورو اليوم الجمعة 12-8-2022 في البنوك المصرية ينشر الساعة 8 صباحًا

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 12-8-2022، عند 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، حسب ختام تعاملات أمس الخميس، وبالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ووفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار الصرف بحسب ماكينات الصراف الآلي وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقر سعر اليورو أمام الجنيه ببنك مصر، عند آخر مستوى وصل إليه يوم الخميس، 19.62 جنيه للشراء، و19.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند آخر مستوى له، 19.62 جنيه للشراء، و 19.85 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الأهلي القطري

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي القطري، عن نفس مستواه الأخير 19.63 جنيه للشراء، و 19.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك المصرف المتحد

حافظ سعر اليورو اليوم ببنك المصرف المتحد على استقراره مقابل الجنيه المصري، عند 19.62 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

وحافظ سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري على مستوياته 19.67 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع.

سعر عملة الأتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، نفس مستوياته الأخيرة 19.64 جنيه للشراء، و 19.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ومازال سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، عند مستواه الأخير 19.60 جنيه للشراء، و 19.85 جنيه للبيع.

سعر الأتحاد الأوروبي في البنك العربي الأفريقي

وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري نفس مستوياته الأخيرة 19.60 جنيه للشراء، و 19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

استقر سعر اليورو اليوم بالبنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري عند مستواه الأخير 19.67 جنيه للشراء، و 19.88 جنيه للبيع.