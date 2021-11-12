سعر اليورو اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 12-11-2021، في بداية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، عن تعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 17.95 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما استقر سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك 8 قروش عن تعاملات أمس ليسجل 17.92 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.92 جنيه للشراء، 18.07جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

في حين وصلت مستويات شراء وبيع اليورو في شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 17.97 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهر سعر اليورو الأوروبي أمام نظيره الجنيه في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأوضح التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

جاء سعر اليورو في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبي