بنـــوك

سعر اليورو اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر

مستقرا في أغلب البنوك
فاطمة إمام 11:32 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 11:32 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر  سعر اليورو اليوم الجمعة 12-11-2021، في بداية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، عن تعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 17.95 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما استقر سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك 8 قروش عن تعاملات أمس ليسجل 17.92 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  بعد تراجع تقييم صندوقها «رؤية».. «سوفت بنك» اليابانية تتكبد خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.92 جنيه للشراء، 18.07جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

في حين وصلت مستويات شراء وبيع اليورو في شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 17.97 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم في نهاية التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهر سعر اليورو الأوروبي أمام نظيره الجنيه في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم يواصل استقراره في البنوك

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأوضح التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

جاء سعر اليورو في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبي

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار يرتفع عالميا وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية مبكرا

أحمد فراج 10:45 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 10:10 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 12-11-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:01 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم في القطاع المصرفي الجمعة 12-11-2021

إسلام عزام 9:35 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر اليورو اليوم يتراجع في البنوك والصرافة

‫محمود الصباغ‬‎ 5:44 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه في البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 5:36 م, الخميس, 11 نوفمبر 21