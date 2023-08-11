سعر اليورو اليوم الجمعة 11-8-2023 أمام الجنيه المصري

استقر سعر اليوم الجمعة 11-8-2023 أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس نتيجة عطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية داخل السوق المحلية عند34 جنيه للشراء، و34.12 جنيه للبيع، مقابل نظيره الجنيه المصري بالشراء والبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». وتقدم المنصة الإلكترونية التابعة لجريدة المال مسحًا على أسعار صرف وحدة النقد الأوروبية “يورو” بالبنوك المختلفة في اخر تحديث لها والتي سجلت:

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو اليوم على موقع بنك قناة السويس الإلكترونية إلى مستويات 33.83 جنيه للشراء، و34.24 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

حافظ سعر اليورو على مستواه في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري عند 33.83 جنيه للشراء، و34.100 للبيع،

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو، أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري بقيمة: 33.72 جنيه للشراء، و34.13 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك القاهرة

استقر سعر في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري عند : 33.83 جنيه للشراء، و34.24 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر وحدة العملة الأوروبية في بنك البركة

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك البركة في اخر تحديث لها عند: 33.83 جنيه للشراء، و34.00 للبيع.

سعر اليورو في SAIB

عرض الموقع الإلكتروني لبنك SAIB سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند: 33.84 جنيه للشراء، و34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر اليورو داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 33.83 جنيه للشراء، و34.12 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

فيما يخص البنوك الحكومية ..عرض بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.72 جنيه للشراء، و34.13 للبيع

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التنمية الصناعية : 33.72 جنيه للشراء، و33.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليوم أمام الجنيه المصرية داخل فروع بنك الإسكندرية إلى: 33.83 جنيه للشراء، و34.24 للبيع.