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سعر اليورو اليوم الجمعة 11-6-2021 في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي يقدم أعلى سعر لليورو في السوق
فاطمه امام 10:26 ص, الجمعة, 11 يونيو 21 10:26 ص, الجمعة, 11 يونيو 21

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استقرت متسويات سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 11-6-2021، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية بعد أن شهدت أمس موجة من التراجع مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الأجنبية والمحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية ، وشركات الصرافة، وفيما يخص متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، جاء عند مستوى 18.98 جنيه للشراء و19.11 للبيع أمس، وفقًا الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ووفقا لجريدة المال جاءت سعر اليورو عند مستوى:

سعر اليورو في بنك مصر

على نفس أسعار شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري جاءت المستويات عند 18.94 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من الأصول

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

داخل أكبر مصرف حكومي في السوق يقدم “البنك الأهلي المصرى سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 18.94 جنيه ، و19.11جنيه.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

جاءت مستويات سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 19.13 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، بحسب التحديث الاخير داخل شركة مصر للصرافة.

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سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

عند 18.94 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع جاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك قطر الوطني الأهلي .

اليورو

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أظهرت أحدث مؤشرات التداول اللحظية وصول سعر اليورو إلى د 19.01 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يستعرض بنكي المصرف العربي الدولي وبنك CIB أعلي مستوى للعملة في السوق المحلية المصرية عند 19.07 جنيه للشراء، و19.19 للبيع، بحسب تقرير “المال” اليومي.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت أحدث مؤشرات التداول اللحظية وصول مستويات أسعار شراء اليورو بين 19.01 و19.69 جنيه، على الجانب الاخر جاءت أسعار البيع للعملة بين 19.19، و18.74 جنيه، داخل السوق المصرفية.

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بقلم فاطمه امام

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