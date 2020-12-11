سعر اليورو اليوم الجمعة 11-12-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، على مستويات أمس الخميس، على خلفية عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. لتتراوح مستويات بيع اليورو في السوق المصرية بين 19.08 و19.22 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

جاء سعر صرف العملة الأوروبية فى بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه عند مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف اليورو ارتفاعاته أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 18.90 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وأظهرت مؤشرات التدوال وصول سعر صرف العملة الأوروبية داخل بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 18.94 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي

وحقق اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري مكاسب جديدة في البنك العربي الأفريقي تتخطى حاجز العشرة قروش عن تداولات أمس، لتصل إلى 18.96 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

فيما أظهرت مؤشرات اللحظية لتداول داخل المصرف التجاري الدولي وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية 18.93 جنيه للشراء، و19.07 للبيع.

أعلى قيمة لليورو الأوروبي في البنوك

وبلغ سعر بيع اليورو الأوروبي فى بنك التعميروالإسكان السعر مستوى 19.12 جنيه.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

ووصل سعر صرف اليورو داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصري مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

أقل سعر لشراء اليورو في مصر

فيما يخص أدنى مستوى لشراء العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري بالسوق المصرية.. يتيح بنك البركة الإسلامي سعر اليورو عند 18.87 جنيه.