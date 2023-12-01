سعر اليورو اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل العملة المحلية لمصر، بنفس المستويات التي أعلنتها البنوك العاملة في السوق المحلية أمس الخميس، بسبب العطلة الأسبوع للبنوك العاملة في السوق المصرية، ليعرض الموقع الرسمي للبنك المركزي متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية عند 33.64 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع، وفقًا لأخر تحديث له على منصته صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، ليقدم «المال» حصرًا من داخل البنوك على سعري شراء وبيع العملة الأوروبية في مصر، والتي جاءت عند:

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي إلى مستوى 33.83 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو مقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي مستوى 33.83 جنيه للشراء، و34.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر مقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني إلى 33.83 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر اليورو مقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي عند 33.81 جنيه للشراء، 34.02 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو مقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لميد بنك مستوى 33.80 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي- مصر

بلغ سعر أمقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك الأهلي الكويتي إلى مستوى 33.76 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو مقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك مصر عند مستوى 33.72 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو مقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري إلى 33.72 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك سايب

وصل سعر اليورو مقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك سايب مستوى 33.83 جنيه للشراء، و34.00 للبيع.

سعراليوم في بنك البركة

استقر سعر اليورو مقابل العملة المحلية لمصر بالموقع الإلكتروني لبنك البركة إلى مستوى 33.83 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.