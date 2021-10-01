سعر اليورو اليوم الجمعة 1-10-2021 في مصر

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 1 -10-2021، حالة من الاستقرار في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.128 جنيه للشراء، و18.247 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ومن ناحية أخرى جاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو اليوم فى شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية ، جاءسعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر صرف اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، جاء عند 18.19 جنيه للشراء، و18.40 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية ، أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

جاءت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 للبيع.