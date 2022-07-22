سعر اليورو اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري 22-7-2022

حافظ سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022 في مقابل الجنيه المصري، على مستوياته في فروع البنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصري، وشركات الصرافة، وذلك بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، واستقر سعره عند 19.36 للشراء، و19.45 للبيع، حسب البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه عن أسعار البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

انخفض سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلي، ووصل إلى 19.13 للشراء، و19.38 للبيع، حسب آخر تحديث مساء أمس صدر عن البنك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

حافظ سعر اليورو أمام الجنيه المصري على مستوياته في بنك مصر وهو من أكبر البنوك الحكومية، واستقر عند 19.20 للشراء، و19.47 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقر سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية الحكومي،عند 19.16 للشراء، و19.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد وهو أحد البنوك الحكومية،إلى 19.20 للشراء، و19.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة،ليصل إلى 19.20 للشراء، و19.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.16 للشراء، و19.49 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 19.25 للشراء، و19.40 للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك EGBANK

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في فروع بنك إيجي بنك EGBANK، 19.22 للشراء، و19.50 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB،عند 19.21 للشراء، و19.49 للبيع.