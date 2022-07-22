سعر اليورو اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات 22-7-2022

حافظ سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، على استقراره في فروع البنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرية، وشركات الصرافة، نتيجة للعطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، واستقر سعره عند 19.36 للشراء، و19.45 للبيع، حسب البنك المركزي المصري حتى مساء أمس الخميس، ويقدم موقع جريدة “المال” خدمة يومية لقرائه عن سعر صرف اليورو.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية، 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر وهو من أكبر البنوك الحكومية، عند 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية الحكومي، عند 19.16 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد وهو أحد البنوك الحكومية، 19.20 للشراء، و19.40 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو من أكبر البنوك الخاصة، إلى 19.20 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.16 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي 19.25 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في فروع بنك إيجي بنك 19.22 جنيه للشراء، و19.50 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB،عند 19.21 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.