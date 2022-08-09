سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في مصر بختام تعاملات البنوك

ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-8-2022 في ختام التعاملات بالبنوك المصرية بمقدار 6 قروش للشراء والبيع، بينما سجل متوسط سعره وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري 19.47 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر ثاني أهم العملات عالميًّا بعد الدولار، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع العاملة بالبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو ببنك مصر أمام الجنيه المصري، 19.46 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر عملة الاتحاد الأوروبي اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات في البنك الأهلي المصري مستوى: 19.46 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي EGBANK

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى 19.50 جنيه للشراء، و 19.58 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي AAIB

وحقق سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي لمستوى 19.44 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، مستوى 19.48 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري QNB

أمَّا في البنك الأهلي القطري، وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.47 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية Alex BANK

بلغ سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.37 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي لمستوى 19.51 جنيه للشراء، و 19.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس SCBANK

واستقر سعر صرف اليورو اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع.