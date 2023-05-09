سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-5-2023 مقابل الجنيه ختام التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان
سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه، 33.85 جنيه للشراء، مقابل 34.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه، 33.89 جنيه للشراء، مقابل 34.06 جنيه للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك القاهرة
سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه، 33.78 جنيه للشراء، مقابل 34.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه، 33.75 جنيه للشراء، مقابل 34.06 جنيه للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة
سعر
سعر اليورو في بنك المشرق
سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه، 33.89 جنيه للشراء، مقابل 34.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
سعر اليورو في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه، 33.92 جنيه للشراء، مقابل 34.14 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه، 33.74 جنيه للشراء، مقابل 33.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه، 33.94 جنيه للشراء، مقابل 34.06 جنيه للبيع.
سعر العملة الاوروبية الموحدة في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه، 33.88 جنيه للشراء، مقابل 34.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر