سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في بداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في بداية التعاملات في البنوك المصرية يدور في منطقة الــ 34 جنيه أمام العملة المصرية، محققًا تفاوتًا طفيفًا بين أقل من الـ 34 إلى أعلى ببضعة قروش، فيما سجلت العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري في حركة متوسط صرف العملات 34.06 جنيه للشراء، 34.18 للبيع، فيما ترصد جريدة المال حركة الصرف في البنوك.

وصل سعر اليورو في بنك مصر أمام العملة المصرية، إلى 33.78 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية أمام العملة المصرية، 33.89 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العملة المصرية، إلى 33.94 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري أمام العملة المصرية، 33.78 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة أمام العملة المصرية، 33.89 جنيه للشراء، و34.06 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر أمام العملة المصرية إلى 33.92 جنيه للشراء، و34.14 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد أمام العملة المصرية، إلى 33.79 جنيه للشراء، و34.06 للبيع، بحسب موقع البنك.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي القطري أمام العملة المصرية، 33.89 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام العملة المصرية إلى 33.88 جنيه للشراء، و34.06 للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي أمام العملة المصرية، 33.89 جنيه للشراء، و34.06 للبيع، بحسب موقع البنك.