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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في مصر

مستقرا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:16 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 9:16 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-11-2021، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل البنك المركزي، فإن متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه جاء عند 18.125 جنيه للشراء، و18.245 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهر مستوى سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عند 18.05 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف اليورو الأوروبي في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وفيما يخص سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، وصل إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعلى صعيد سعر صرف اليورو الاوروبي ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري جاء عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري؛ داخل أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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