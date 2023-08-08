سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-8-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

سجل سعر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 تباينًا مقابل العملة المحلية بختام عمليات التداول إذ انخفض الشراء وارتفع البيع، وفقاً لآخر تحديث لعملة الاتحاد الأوروبي المعروضة بشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك عل شبكة الإنترنت، وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية في السوق المحلية عند 33.74 جنيه للشراء، و33.86 للبيع، طبقًا للتحديث الأخير لبيان البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار العملة الأوروبية بالبنوك المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

اظهر موقع بنك التنمية الصناعية سعر اليورو اليوم بقيمة 33.67 جنيه للشراء، مقابل 33.96 للبيع، بنهاية التعاملات المصرفية.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو، مقابل العملة المحلية، في ختام عمليات التداول في بنك التعمير والإسكان إلى 33.80 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

جاء سعر اليورو، مقابل العملة المصرية، بنهاية التعاملات المصرفية في بنك مصر بقيمة 33.62 جنيه للشراء، و33.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض موقع البنك الأهلي الكويتي على شبكة الإنترنت سعر اليورو بقيمة 33.78 جنيه للشراء، و34.07 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

اوضحت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع بنك أبوظبي التجاري سعر بقيمة 33.78 جنيه للشراء، مقابل 34.07 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو، أمام الجنيه، في البنك المصري الخليجي بنهاية التعاملات المصرفية المسائية بقيمة 33.73 جنيه للشراء، و34.08 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة

قُدر سعر اليورو في بنك البركة، أمام العملة المحلية، بقيمة 33.86 جنيه للشراء، مقابل 34.06 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قدمت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنك الأهلي المصري سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، بقيمة 33.60 جنيه للشراء، مقابل 33.96 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي



حقق سعر اليوم تراجعاً نسبيًا بفروع بنك الاستثمار العربي مسجلاً قيمة 33.78 جنيه للشراء، مقابل 34.07 للبيع، بختام تعاملات البنوك.