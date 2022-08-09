سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في البنوك ببداية التعاملات

حقق سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أغسطس 2022 استقرارًا نسبيًا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وبلغ متوسط سعر صرفه حسب البنك المركزي المصري 19.47 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا بأسعار صرف العملة الأوروبية، وفق ما تظهره شاشات التداول اللحظية بالبنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وعدد من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى: 19.40 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 19.40 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 19.38 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى 19.45 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، لمستوى 19.42 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول في البنك.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري، 19.38 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول .

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

حقق سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 19.38 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي لمستوى 19.45 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع، وفقً لشاشات التداول.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري إلى 19.37 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع.