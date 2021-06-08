سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-6-2021 في البنوك المصرية

ارتفعت مستويات سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 8-6- 2021، أمام نظيره المحلي لدى عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، وشركات الصرافة، كما زاد سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بقيمة قرش على مستوى الشراء، و3 قروش على مستوى بيع العملة الأوروبية على تعاملات أمس الإثنين، لتصل إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ارتفعت مستويات سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية ليصل إلى 19 جنيهاً للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كذلك ارتفع سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل “البنك الأهلي المصرى” أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، ليبلغ مستوى 19 جنيهاً للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة المصرية، عند 19.02 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

كما تقدم شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو عند مستوى 18.94 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري، وفقاً لآخر التحديثات على العملة الأوروبية.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفي المقابل سجلت مستويات سعر صرف اليورو عند .19.03 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

بينما تعرض بنوك البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأوروبية في السوق المحلية عند 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

تأرجحت مستويات الشراء بين 18.93 و19.69 جنيه، وأسعار البيع بين 19.18، و19.19 جنيه، داخل السوق المصرفية.