صعد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، بمقدار نحو 20 قرشًا في سعريّ البيع والشراء، وسجل متوسط سعر صرف في البنك المركزي المصري 24.18 جنيه للشراء، و24.29 للبيع، بحسب تحديث موقع البنك، وترصد جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.24 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 24.29 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.28 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.23 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.23 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.22 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.00 جنيه للشراء، 24.36 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.24 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 24.25 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.12 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.23 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.24 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.