سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 7-3-2023 مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات بالبنوك ارتفاعا للشراء لـ 26 قرشا، والبيع لــ 19 قرشا، ووفقا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» حقق متوسط سعر الصرف 32.78 جنيه للشراء، و32.89 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبى، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة.

قدر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، بـ 32.48 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.48 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجارى الدولى

سجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.78 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري، إلى 32.84 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

عرض سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، بــ 32.78 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطنى

شهد سعر اليورو في بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه المصري، 32.79 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

طرح سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، بـ 32.69 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

قدر سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، بـ 32.79 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

حقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 32.77 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.72 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 32.76 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

وصل سعر اليورو في أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، إلى 32.79 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

عرض سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، بـ 32.79 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.