سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 32.81 جنيه للشراء، 32.97 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 32.86 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 32.74 جنيه للشراء، 32.97 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 32.81 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 32.65 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 32.81 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 32.64 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 32.81 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.
سعر
سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 32.81 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 32.64 جنيه للشراء، 33.10 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 32.68 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.