سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في مستهلّ التعاملات البنكية اليومية تباينًا، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي وصل إلى 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع، وتنشر جريدة المال في سطور أبرز ما شهدته حركة تداول العملة الأوروبية في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، طبقًا لمواقعها الإلكترونية ولشاشات التداول اللحظية في فروعها داخل مصر.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 32.81 جنيه للشراء، 32.97 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 32.86 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 32.74 جنيه للشراء، 32.97 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 32.81 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 32.65 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 32.81 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 32.64 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 32.81 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 32.81 جنيه للشراء، 32.96 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 32.64 جنيه للشراء، 33.10 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 32.68 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 32.64 جنيه للشراء، 32.86 للبيع.