سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-12-2021 في السوق المحلية

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-12-2021 بقيمة 5 قروش داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ، فى بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري، طبقًا للحصر اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.691 جنيه للشراء، و17.807 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية مستوى 17.64 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهر التقرير الصباحي للمال تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.64 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

كما بينت شاشات التداول اللحظية داخل البنك الأهلي الكويتي وصول سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري، عند 17.65 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات الصباحية انخفض سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه إلى مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وبين التقرير الصباحي للمال داخل شبكة مصر للصرافة سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.