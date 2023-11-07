سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-11-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

عرضت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك العاملة بمصر، انخفاض سعر اليوم الثلاثاء 7-11-2023، مقابل الجنيه المصري بالشراء والبيع في بداية تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية.

وبلغ متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية – يورو قيمة 33.15 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع وفقًا لأحدث بيان صادر من البنك المركزي المصري.

وفيما يلي التقرير الصباحي الذي تنشره بوابة جريدة «المال» بأسعار العملة الأوروبية بحسب ماكينات الصراف الآلي ومواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.92 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.96 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.01 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، ببداية التداول الصباحي، 33.08 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

سعر وحدة النقد الاوروبية في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.85 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.02 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 32.92 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، بمستهل التعاملات المصرفية، 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.02 جنيه للشراء، و 33.18للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.02 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات البنوك، 33.08 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليوم في بنك الكويت الوطني، بمستهل التعاملات، 33.02 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.