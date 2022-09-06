سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حقق سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-9-2022 استقرارًا نسبيًّا في بداية التعاملات البنكية المصرفية داخل مصر، حيث وصل داخل البنك المركزي المصري وفقًا لاخر تحديث صادر عنه عبر موقعه الرسمي إلى 19.02 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي، متوسط صرف عملة الاتحاد الأوروبي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، بحسب ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي، 18.98 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر، إلى 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

كما سجل سعر اليورو في بنك البركة، 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، إلى 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي إلى 19.47 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 18.96 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 18.94 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية في البنك الأهلي المصري وصول سعر اليورو إلى 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.