سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-6-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.92 جنيه للشراء، و 33.08 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.95 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 32.93 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.00 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.215 للبيع.