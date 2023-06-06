سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في ختام التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصري

اليوم الثلاثاء 6-6-2023 تباين بالشراء والبيع في ختام التعاملات اليومية طبقاً لجولة بين شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع المصارف وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المحلية والأجنبية والعربية العاملة بالقطاع المصرفي، وجاء متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري 32.96 جنيه للشراء، مقابل 33.07 جنيه للبيع، ويعرض موقع جريدة «المال» سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة- يورو مقابل الجنيه.

وصل سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصري إلى: 32.80 جنيه للشراء مقابل، 33.10 للبيع، امام الجنيه.

سعر اليورو فى بنك التعمير والإسكان

استقر سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان عند: 32.98 جنيه للشراء مقابل، 33.21 للبيع، امام الجنيه.

سعر اليورو فى بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة قيمة: 33.03 جنيه للشراء مقابل، 33.21 للبيع، امام الجنيه.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية الموحدة فى البنك الكويتي الوطني

جاء سعر اليورو فى البنك الكويتى الوطنى بقيمة: 32.95 جنيه للشراء مقابل، 33.21 للبيع، امام الجنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولى

طُرح سعر

سعر عملة أوروبا فى بنك بلوم مصر

ببنك «CIB» بقيمة: 32.91 جنيه للشراء مقابل، 33.22 للبيع، امام الجنيه.

قُدر سعر اليورو في بنك بلوم مصر بقيمة: 32.93 جنيه للشراء مقابل، 33.11 للبيع، امام الجنيه.

سعر اليورو

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو فى بنك الإسكندرية تباين عند: 32.99 جنيه للشراء مقابل، 33.21 للبيع، امام الجنيه.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى بنك قناة السويس

استقر سعر اليورو في بنك قناة السويس عند: 32.91 جنيه للشراء مقابل، 33.21 للبيع، امام الجنيه.

سعر اليورو فى المصرف المتحد

قُدر سعر اليورو في المصرف المتحد بقيمة: 32.83 جنيه للشراء مقابل، 33.21 للبيع، امام الجنيه.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو فى بنك «QNB» قيمة 32.91 جنيه للشراء مقابل، 33.21 للبيع، امام الجنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

عُرض سعر

اليوم فى بنك مصر بقيمة: 32.85 جنيه للشراء، مقابل 33.10 للبيع، امام الجنيه.