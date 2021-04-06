سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في البنوك المصرية

اتخذت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري مسارا صاعدا بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء

اتخذت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري مسارا صاعدا بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 6- 4- 2021، كما سجلت العملة 18.41 جنيه للشراء، و18.53 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التعثر على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وجاءت مستويات سعر صرف اليورو في بداية تداولات اليوم داخل بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق، على شاشات التداول داخل البنك لتسجل 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وعلى مستوى سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك HSBC جاء عند مستوى 18.48 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الأهلي QNB

وفيما يخص سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني QNB مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم جاء عند 18.48 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

اليورو

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وعلى مستوى أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، سجلت 18.50 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبحسب سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري في بداية تعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

وعلى مستوى أقل قيمة للعملة الأوروبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية.. يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.40 جنيه.