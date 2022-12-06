سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-12-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-12-2022 انخفاضا مقابل الجنيه المصري، من 8 لــ 22 قرشا للشراء ومن 10 لــ 24 قرشا للبيع، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 25.85 جنيه للشراء، و 25.94 جنيه للبيع بحسب تقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التدوال اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري إلى 25.72 جنيه للشراء، و 25.93 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وسعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري حقق 25.70 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

أما سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بلغ 25.72 جنيه للشراء، و 25.93 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 25.73 جنيه للشراء، و 25.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري قدر بــ 25.75 جنيه للشراء، و 25.95 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

أما سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري سجل 25.75 جنيه للشراء، و 25.92 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

ووصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 25.80 جنيه للشراء 26.08 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربى

حقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصري 25.71 جنيه للشراء، و 26.11 للبيع.

سعر اليورو فى البنك المصرى الخليجى

وبلغ سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، أمام الجنيه المصري 25.78 جنيه للشراء، 25.96 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

قدر سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بــ 25.77 جنيه للشراء، و 25.96 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في البنك الأهلى المصرى

شهد سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصري 25.70 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

أما سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 25.70 جنيه للشراء، و 25.90 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامى

حقق سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري 25.79 جنيه للشراء، و 25.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري، 25.70 جنيه للشراء، و 25.91 للبيع.