سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

حقق سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-12-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.97 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي بشكل تفصيلي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفق شاشات التداول وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 25.71 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه مستوى صرف عند: 25.69 جنيه للشراء، و 25.88 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف عند: 25.69 جنيه للشراء، و 26.08 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 25.67 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة مستوى صرف عند: 25.67 جنيه للشراء، و 25.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 25.69 جنيه للشراء، و 25.88 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وطرح بنك سايب سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 25.68 جنيه للشراء، و 25.88 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

وعرض ميد بنك سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 25.56 جنيه للشراء، و 25.99 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف أمام الجنيه عند: 25.73 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري، حقق مستوى صرف عند: 25.69 جنيه للشراء، و 25.88 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوربي في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 25.69 جنيه للشراء، و 25.83 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 25.67 جنيه للشراء، و 25.83 للبيع.