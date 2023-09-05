سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

تباين سعر اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بالشراء والبيع في البنوك المختلفة، أمام العملة المصرية، بنهاية عمليات التداول المصرفية بمنتصف أيام العمل الأسبوعية، وجاء متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو بقيمة 33.09 جنيه للشراء، مقابل 33.21 للبيع، وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وفيما يلي ترصد بوابة «المال» الإلكترونية أسعار العملة الأوروبية الموحدة كما تعرضها شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

أوضحت ماكينات الصراف الآلى في بنك مصر سعر اليورو اليوم، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.04 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك سايب

عرض الموقع الإلكتروني لبنك سايب سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، عند 33.19 جنيه للشراء، 33.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

قدرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 32.95 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغ سعر اليورو كما جاء في الموقع الإلكتروني لبنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، 33.41 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

أظهرت شاشات التداول المتواجدة بالمصرف العربي الدولي سعر ، مقابل الجنيه المصري، عند 33.73 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

توقف سعر اليورو في موقع المصرف المتحد على شبكة الإنترنت، مقابل الجنيه المصري، عند 32.89 جنيه للشراء، 33.41 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر اليورو بماكينات الصراف الألى في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، عند 33.14 بقيمة جنيه للشراء، 33.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو بالموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 33.50 جنيه للشراء، 33.86 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك البركة

أعلنت شاشات التداول في بنك البركة سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.26 جنيه للشراء، 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

في حين سجل موقع بنك أبو ظبي التجاري سعر اليوم، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 33.14 جنيه للشراء، 33.41 للبيع.