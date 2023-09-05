سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023، تباين عند مستوى صرف أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 33.32 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

طرح ميد بنك، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.17 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وقدّر بنك أبو ظبي التجاري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.26 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.26 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.73 جنيه للشراء، و 33.84 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، بلغ مستوى صرف عند: 33.26 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 33.08 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 33.08 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.26 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.26 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

أما سعر اليورو في بنك بلوم مصر، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.50 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر أمام الجنيه المصري بـ 33.23 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.26 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.