سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-12-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الثلاثاء 5-12-2023 تراجعًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.49 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث عبر الموقع الرسمي لـ«البنك المركزي المصري». ويستعرض موقع «جريدة المال»، في التقرير اليومي التالي، أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك الأجنبية والعربية والمصرية والإسلامية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.26 جنيه للشراء، و33.46 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء، و33.60 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ33.47 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري إلى 33.52 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

عرض سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ33.29 جنيه للشراء، و33.47 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

شهد سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.52 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

طرح سعر في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 33.22 جنيه للشراء، و33.57 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و33.56 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

أما سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، فسجل 33.41 جنيه للشراء، و33.56 للبيع.