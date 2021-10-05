سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-10-2021 في مصر



في بداية التعاملات الصباحية حافظت مستويات سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.156 جنيه للشراء، و18.276 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما استقرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.12 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى وصل سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مقابل الجنيه المصري إلى 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

كما أعلنت شاشات تداول شركة مصر للصرافة استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروعها عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووفقًا لآخر تحديث للعملة الأوروبية داخل السوق وصلت مستويات العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، 18.19 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

شهدت مستويات سعر صرف اليورو استقرار أمام الجنيه المصري عند 18.21 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

في بداية التعاملات يعرض أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية ، سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.