سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الثلاثاء 4-7-2023، مستوى صرف عند: 33.61 جنيه للشراء، و33.72 للبيع، وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات أمام بالجنيه المصري، وذلك بعد أول يوم عمل للبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار عملة أوروبا بحسب شىاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 33.59 جنيه للشراء، و33.79 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وعرض ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.54 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 33.48 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وطرح سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك سايب بـ 33.61 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 33.48 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

وقدّر بنك أبو ظبي التجاري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.63 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 33.59 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.60 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك القاهرة

أما سعر

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

أمام الجنيه في بنك القاهرة فبلغ مستوى صرف عند: 33.62 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، 33.62 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، 33.48 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.