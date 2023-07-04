سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك

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سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

اليوم الثلاثاء 4-7-2023، في أول يوم عمل للقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وثورة 30 يوينو، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 33.65 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع، بحسب متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في الأفرع.

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 33.61 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي، 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر إلى 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 33.61 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

وطرح ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.54 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

أما سعر اليورو في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر

سعر اليورو في بنك مصر

في البنك الأهلي المصري إلى 33.50 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 33.50 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي، 33.62 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، 33.63 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.