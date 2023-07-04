سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 33.61 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي، 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر اليورو في بنك بلوم مصر
وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر إلى 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس
وفي بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 33.61 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك
وطرح ميد بنك، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.54 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
أما سعر اليورو في بنك سايب، حقق مستوى صرف عند: 33.62 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وصل سعر
سعر اليورو في بنك مصر
وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 33.50 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.
سعر عملة أوروبا في المصرف العربي الدولي
وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي، 33.62 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
وسجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، 33.63 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.