سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة، ارتفاع الشراء لـ 30 قرشًا، والبيع لـ 19 قرشًا، وبحسب التقرير الأخير لـ «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.49 جنيه للشراء، و 33.61 جنيه للبيع، ويقدم موقع «المال» أسعار عملة الاتحاد الاوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر عملة التحاد الأوروربي في ميد بنك

طرح سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 33.57 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

حقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 33.46 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.46 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.57 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.46 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 33.54 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

طرح سعر

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 33.47 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.

حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 33.56 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.