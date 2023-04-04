سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك البركة
سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر عملة التحاد الأوروربي في ميد بنك
طرح سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 33.57 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
حقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 33.46 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 33.46 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
قدر سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 33.57 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
شهد سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.46 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي
عرض سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 33.54 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
طرح سعر
سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني
حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.57 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 33.56 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع.